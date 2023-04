Nuit des Musées à l’Etang Rouge : visite-apéro et soirée Ciné-Cyclo Musée de plein air l’Etang Rouge Seurre Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Nuit des Musées à l’Etang Rouge : visite-apéro et soirée Ciné-Cyclo Musée de plein air l’Etang Rouge, 13 mai 2023 18:00, Seurre. Venez passer une belle soirée à l’Etang Rouge ! Après une visite-apéro, assistez à une séance de cinéma avec l’association Ciné-Cyclo : pédalez pour produire l’énergie nécessaire à la projection ! Samedi 13 mai, 18h00 1 A l’occasion de la Nuit européennes des Musées, le Musée de plein air l’Etang Rouge s’anime pour une belle soirée !

Après une visite-apéro, assistez à une séance de cinéma pas comme les autres avec l’association Ciné-Cyclo : chaque spectateur·rice est invité·e à pédaler durant la séance pour produire l’énergie nécessaire à la projection. Cette animation est inscrite dans l’événement « Mai à Vélo » : les participants qui viennent à la visite à vélo recevront un goodie !

Restauration sur place Musée de plein air l’Etang Rouge Route de Franche-Comté, 21250 Seurre Seurre 21250 Côte-d’Or

