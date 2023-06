Yoga de plein air Accueil du Musée de plein air l’Etang Rouge, Route Franche-Comté Seurre Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Yoga de plein air

Accueil du Musée de plein air l'Etang Rouge, Route Franche-Comté
Seurre
8 juillet et 5 août 2023
09:00 - 10:00

Venez pratiquer le yoga en plein air (espace couvert en cas d'intempérie). Séance de hatha-yoga avec professeure diplômée FFHY, ouvert aux débutants en bonne forme physique, à partir de 14 ans. Tenue confortable, si possible tapis et grande serviette.

21250 Seurre
Côte-d'Or

