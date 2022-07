Seun Kuti & Egypt 80 Lons-le-Saunier, 13 octobre 2022, Lons-le-Saunier.

Seun Kuti & Egypt 80

135 Place du Maréchal Juin Grande Salle du Boeuf sur le toit Lons-le-Saunier Jura Grande Salle du Boeuf sur le toit 135 Place du Maréchal Juin

2022-10-13 20:30:00 – 2022-10-13 23:00:00

Grande Salle du Boeuf sur le toit 135 Place du Maréchal Juin

Lons-le-Saunier

Jura

20 EUR Seun Kuti, de son vrai nom Oluseun Anikulapo Kuti, est le dernier fils de Fela Kuti, légende de la musique africaine et fondateur de l’afrobeat, mouvement musical fusionnant jazz, funk, highlife et musique traditionnelle. Devenu depuis longtemps le principal héraut de l’afrobeat dans le monde, Seun Kuti est aussi un artiste engagé qui défend les droits de l’homme en Afrique et dénonce la corruption politique et économique, comme le faisait son père pendant toute sa carrière.

Grande Salle du Boeuf sur le toit 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

