Seuls les Arbres Paradou, 7 mai 2022, Paradou.

Seuls les Arbres Paradou

2022-05-07 18:30:00 – 2022-05-07

Paradou Bouches-du-Rhône Paradou

Anne et Philippe Gastine présentent une ballade “piano-poétique” en forêt. Concerto, ballade, sérénade, fugue… toutes les formes musicales inspirent Anne pour célébrer avec “la voix profonde et émouvante” de Philippe, les arbres, qui nous sont si familiers et si précieux. D’Ovide à Stratis Pascalis, en passant par Mahmoud Darwich et Adonis, tous les poètes de la Méditerranée parlent des arbres. En ouverture du concert, les élèves de l’école sont invités à venir dire leur poème, produits lors d’ateliers avec les artistes.

Seuls les arbres par Pictur’Music – récital poétique pour piano- samedi 7 mai à 18h30 – Salle polyvalente – Entrée libre

accueil@mairie-du-paradou.fr +33 4 90 54 54 01 https://www.mairie-du-paradou.fr/

