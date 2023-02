SEUL(S) KARIM THEATRE LE NOMBRIL DU MONDE-SALLE 1 LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

SEUL(S) KARIM. Un spectacle à la date du 2023-02-16 au 2023-02-18 21:15. Tarif : 18.8 18.8 euros. THEATRE LE NOMBRIL DU MONDE-SALLE 1 LYON Rhône . La?che? par sa partenaire juste avant de monter sur sce?ne, un come?dien va devoir assurer seul un spectacle pre?vu a? deux… Affuble? d'un re?gisseur tre?s approximatif, d'un producteur ve?reux et d'amis pas toujours recommandables, arrivera-t-il a? sauver le spectacle ? Karim Mendil vous embarque dans son voyage dans l'inconnu, aussi bien pour lui que pour le spectateur. Il abordera diffe?rents sujets essentiels comme… Francis Cabrel, la patience du frugivore ou l'impact de la Seine-et-Marne sur l'industrie du tourisme mondial. Avec ce spectacle atypique et drôle, où l'absurde côtoie le burlesque, cet artiste facétieux vous propose de rire de sa vie avec une sincérité désarmante et un véritable sens de l'autodérision.

Lieu THEATRE LE NOMBRIL DU MONDE-SALLE 1 Adresse 1 PLACE CHARDONNET Ville LYON Tarif 18.8-18.8 euros

