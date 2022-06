SEULS ENSEMBLE Castelnaudary, 3 juillet 2022, Castelnaudary.

2022-07-03 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-03

Aude

13 13 EUR

Création 2022 du Centre Chorégraphique Eloquence

C’est la premiére saison où nous différencions le spectacle d’Eloquence d’avec le festival Aude à la Danse. À partir de 2022, le Centre Chorégraphique présentera une création propre aux Eloquents et Eloquentes. Pour cette premiére, nos danseurs et danseuses, petits et grands, vous embarquent dans un voyage artistique qui se veut poétique.

« Seuls Ensemble », questionne la relation humaine, la relation avec soi même, la relation aux autres, la relation au monde intérieur, la relation au monde extérieur. À l’heure où la solitude est excerbée, à l’heure où nous sommes entourés mais coupés des autres. Cette époque de clivage, cachée par le leure numérique, plonge le monde dans le morcellement. Détériorant le lien, explosant le tout en morceaux isolés. Laissant émerger des guerriers et des guerriéres croyant navoir besoin de personne, ou des victimes démunies et fuyant le face à face avec soi. Réparer, restaurer le lien commence avec celui que nous avons avec nous même, car comment pourrions nous être en lien avec les autres si nous ne prenons pas soin du nôtre? Nous seuls pouvons prendre soin de ce lien, mais nous avons besoin des autres, de la relation pour nous construire et ainsi tisser des liens, restaurer le tout, restaurer la matrice humaine: connectés autant à soi qu’aux autres: Seuls Ensemble.

L’Art de la danse crée le lien inconditionnellement, nous ne pouvons tricher quand nous dansons, Corps, Coeur, Âme, se connectent instinctivement dans le mouvement dansé. La danse sublime le lien avec soi et les autres.

eloquence.danse@gmail.com +33 6 09 99 17 87 https://www.eloquencedanse.com/

