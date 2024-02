Seuls dans l’Univers ! Auditorium Rennes, mardi 5 mars 2024.

Événement des Champs Libres Mardi 5 mars, 20h30 1

Du 2024-03-05 20:30 au 2024-03-05 22:30.

Le « vivant » existe-t-il ailleurs que sur la Terre ? L’exploration spatiale et l’avancée dans la connaissance des « systèmes exoplanétaires » nous font aller de surprises en surprises : notre planète, née d’une longue chaîne d’événements fortuits, serait unique, et le vivant serait terrien par essence. Avec Jean-Pierre Bibring, astrophysicien à l’Institut d’Astrophysique Spatiale (Orsay) et spécialiste du Système solaire.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine