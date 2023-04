Vide grenier à Saint Georges d’Aunay Le bourg, 30 avril 2023, Seulline.

Le Comité des Fêtes de Saint-Georges-d’Aunay vous propose son traditionnel vide greniers, avec exposition de tracteurs anciens..

2023-04-30 à 08:00:00 ; fin : 2023-04-30 18:00:00. .

Le bourg Saint-Georges-d’Aunay

Seulline 14260 Calvados Normandie



The Festival Committee of Saint-Georges-d’Aunay proposes you its traditional garage sale, with exhibition of old tractors.

El Comité des Fêtes de Saint-Georges-d’Aunay le ofrece su tradicional venta de garaje, con una exposición de tractores antiguos.

Das Festkomitee von Saint-Georges-d’Aunay bietet Ihnen seinen traditionellen Flohmarkt mit einer Ausstellung alter Traktoren an.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche