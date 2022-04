Seule la terre viendra à notre secours. Journal d’une déportée du génocide arménien Auditorium de la Médiathèque d’Orléans – Marcel Reggui Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Dans le cadre de la commémoration du génocide arménien Lecture suivie d’une rencontre autour du livre Seule la terre viendra à notre secours. Journal d’une déportée du génocide arménien, de Serpouhi Hovaghian, éditions BnF, 2021. Édition critique de l’un des rares témoignages connus d’une victime du génocide arménien. Agée de 22 ans en 1915, Serpouhi Hovaghian s’échappe d’un convoi de déportés et arrive dans le port de Giresun. Dans une sorte de journal intime, elle raconte ses conditions de vie, le génocide orchestré contre les Arméniens de l’Empire ottoman et retrace son périple à travers l’Anatolie. Oublié pendant des décennies dans un grenier, ce carnet fragile a rejoint les collections de la BnF. Projection de la lecture du journal par Anna Mouglalis, (filmée à la BnF) suivie d’une rencontre avec Anny Romand, petite-fille de Serpouhi Hovaghian, auteure du livre, Ma grand-mère d’Arménie, éditions Belloni, 2020.

