Seule la Terre Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Seule la Terre Médiathèque Espace Jacques Demy, 23 juin 2022, Nantes. 2022-06-23 Sur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr

Horaire : 18:30

Gratuit : oui Public adulte Sur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr Projection du film de Francis Lee, 2017 (104 mn, VOSTF) dans le cadre du Mois des fiertés Salué par la critique, ce film relate la rencontre entre un jeune fermier du Yorkshire et un ouvrier roumain. Francis Lee aborde, selon ses propres termes, la masculinité, le refoulement et l’émotion, dans le milieu agricole.Séance suivie d’un échange avec le public. Médiathèque Espace Jacques Demy adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Espace Jacques Demy Adresse 24 Quai de la Fosse Ville Nantes Age maximum Public adulte lieuville Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Departement Loire-Atlantique

Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Seule la Terre Médiathèque Espace Jacques Demy 2022-06-23 was last modified: by Seule la Terre Médiathèque Espace Jacques Demy Médiathèque Espace Jacques Demy 23 juin 2022 Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique