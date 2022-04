Seule la Terre est éternelle Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Vallier

Seule la Terre est éternelle Saint-Vallier, 22 avril 2022, Saint-Vallier. Seule la Terre est éternelle Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier

2022-04-22 20:15:00 20:15:00 – 2022-04-22 23:00:00 23:00:00 Ciné Galaure 2 rue des Malles

Saint-Vallier Drôme Saint-Vallier EUR Dans le cadre de la Journée mondiale de la Terre, venez découvrir le documentaire sur Jim Harrison : Seule la Terre est éternelle ! contact@cinegalaure.fr +33 4 75 23 07 26 https://www.cinegalaure.fr/ Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Vallier Autres Lieu Saint-Vallier Adresse Ciné Galaure 2 rue des Malles Ville Saint-Vallier lieuville Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier Departement Drôme

Saint-Vallier Saint-Vallier Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vallier/

Seule la Terre est éternelle Saint-Vallier 2022-04-22 was last modified: by Seule la Terre est éternelle Saint-Vallier Saint-Vallier 22 avril 2022 Drôme Saint-Vallier

Saint-Vallier Drôme