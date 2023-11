« Seule la musique peut me toucher » : une soirée pour lutter contre les violences sexuelles Centre Paris Anim’ Mathis Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris « Seule la musique peut me toucher » : une soirée pour lutter contre les violences sexuelles Centre Paris Anim’ Mathis Paris, 24 novembre 2023, Paris. Le vendredi 24 novembre 2023

de 17h00 à 21h30

.Public adolescents. A partir de 14 ans. Jusqu’à 20 ans. gratuit A l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le Réseau Violences Femmes 19e organise une soirée à destination des jeunes de 14 à 20 ans, sur le thème du consentement et des violences sexuelles. Le vendredi 24 novembre de 17h à 21h30 au Centre Paris

Anim Mathis Au

programme : théâtre forum, stands

associatifs et informatifs, moment convivial et musical avec des concerts donnés

par des jeunes. Collations offertes (boissons soft et de quoi grignoter) Adresse : 15 rue Mathis, 75019 Paris Public : jeunes de 14 à 20 ans Gratuit Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis 75019 Paris Contact : laureline.guigon@feaasso.org

