Seule en roue – LES RIAS 2021 Riec-sur-Bélon, 27 août 2021, Riec-sur-Bélon.

Seule en roue – LES RIAS 2021 2021-08-27 15:03:00 – 2021-08-27 15:58:00

Riec-sur-Bélon Finistère Riec-sur-Bélon

Compagnie Circoco

Chambéry (73) – Clowne circassienne – 55 min

(Création 2019) – jauge : 300 personnes

TOUT PUBLIC

Être femme aujourd’hui, vu par une clown extravagante qui cherche l’équilibre en contorsionnant son image. Entrez dans sa loge et dans son monde. Aidez-la à se préparer en choisissant… Choisir, là est sa bête noire ! Lequel, comment et pourquoi celui-ci plutôt que celui-là ? Par le rire et le mouvement, cet être farfelu vous rassemblera autour de sa féminité.

Parking PMR – Handicap auditif – Handicap mental

dernière mise à jour : 2021-08-06 par