Seule en famille Théâtre le Funambule Montmartre Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Seule en famille Théâtre le Funambule Montmartre, 18 janvier 2023, Paris. Du mercredi 25 janvier 2023 au dimanche 29 janvier 2023 :

dimanche

de 16h00 à 16h50

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 19h50

Du mercredi 18 janvier 2023 au dimanche 22 janvier 2023 :

dimanche

de 16h00 à 17h50

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 21h50

. payant

Un seul en scène léger et humoristique sur le coming out dans une famille traditionaliste. Seule en famille raconte l’histoire d’une jeune femme nommée Alice qui va emménager avec sa copine. C’est donc aujourd’hui ou jamais, lors de l’anniversaire du patriarche, qu’Alice doit dire à sa famille qu’elle aime une femme. Cette annonce risque de gâcher le repas dominical et réveiller des douleurs enfouies. Théâtre le Funambule Montmartre 53 Rue des Saules 75018 Paris Contact : https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/326/seule-en-famille?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign= 0142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/326/seule-en-famille?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign=

seule

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre le Funambule Montmartre Adresse 53 Rue des Saules Ville Paris lieuville Théâtre le Funambule Montmartre Paris Departement Paris

Théâtre le Funambule Montmartre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Seule en famille Théâtre le Funambule Montmartre 2023-01-18 was last modified: by Seule en famille Théâtre le Funambule Montmartre Théâtre le Funambule Montmartre 18 janvier 2023 Paris Théâtre le Funambule Montmartre Paris

Paris Paris