Seul ensemble – Gaëtan Matis, 22 juillet 2022, .

Seul ensemble – Gaëtan Matis

2022-07-22 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-23

16 16 Gaëtan arrive les mains dans les poches sur scène avec une heure de stand-up dont la simplicité n’a d’égale que son sens de l’efficacité. r r n Je sais que ça fait un peu pompeux, mais il faut bien que je trouve des arguments pour que vous veniez. En gros, ça veut dire que vous allez grave golri, mais si je le dis comme ça, je vais perdre les cinquante ans et plus, et c’est quand même eux qui ont du pognon… r n– Gaëtan Matis

Retrouvez Gaëtan Matis dans Seul ensemble sur la scène de l’Art Dû.

Gaëtan arrive les mains dans les poches sur scène avec une heure de stand-up dont la simplicité n’a d’égale que son sens de l’efficacité. r r n Je sais que ça fait un peu pompeux, mais il faut bien que je trouve des arguments pour que vous veniez. En gros, ça veut dire que vous allez grave golri, mais si je le dis comme ça, je vais perdre les cinquante ans et plus, et c’est quand même eux qui ont du pognon… r n– Gaëtan Matis

dernière mise à jour : 2022-05-12 par