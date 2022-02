Seul en scène : Yohann Metay, le sublime sabotage Molliens-Dreuil, 18 mars 2022, Molliens-Dreuil.

Seul en scène : Yohann Metay, le sublime sabotage Molliens-Dreuil

2022-03-18 – 2022-03-18

Molliens-Dreuil Somme Molliens-Dreuil

Sublime Sabotage : Grand mouvement épique et burlesque qui essaye de faire d’un échec pathétique une aventure comique. Ou l’inverse. Yohann Métay nous plonge dans le tourbillon de l’écriture de son

nouveau spectacle. La pression sur les épaules et la peur au ventre, une spirale de l’échec d’un type

qui voulait penser plus haut que son QI. Tout public à partir de 14 ans, durée 1h25. Conception et réalisation par : Yohann Métay. En partenariat avec le Chainon Manquant.

culture@cc2so.fr +33 3 22 90 19 65 https://yurplan.com/

Tous droits réservés Fabienne Rappeneau. Toute diffusion, utilisation interdite sans autorisation de l’auteur.

Molliens-Dreuil

dernière mise à jour : 2022-02-02 par