SEUL.E.S du Collectif Plateforme 7 bis, rue Duranti, 75011, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 9 au 10 juillet 2021 :

vendredi de 15h à 16h

et samedi de 18h à 19h

gratuit

Dans le cadre d’Art’R, saison des arts de la rue 2021

Seul.e.s te promène de bâtiment en bâtiment. La solitude avec un ou plusieurs enfants à charge, c’est quoi ? C’est où ? C’est qui ? C’est derrière quelle fenêtre de la ville qu’on rame pour joindre les deux bouts ? Comment s’en sort-on quand les ressources sont divisées par deux, mais que les besoins d’affection, de garde, de logement, les besoins matériels et financiers, eux, restent les mêmes ? Ne plus vivre mais survivre au quotidien. Une pièce de théâtre urbaine, remplie de courage, de combats quotidiens, de peur, mais aussi de fierté, d’espérance et surtout d’amour. Une histoire qui fait exploser les murs et court les rues.

Le Collectif Plateforme

Plateforme est un collectif né en 2016. Choisir et diversifier nos espaces de jeu, se frotter à tous les genres, pour en découvrir les possibles, ne jamais définir des formes a priori, mais prendre toujours le risque d’être à nu pour en trouver des nouvelles, voilà ce qui nous importe ! Avec la volonté continue d’aller à la rencontre du réel. Le réel que nous vivons mais aussi celui des gens que nous côtoyons, voyons, imaginons. Après Trafic en 2017, qui abordait la question de la traite des êtres humains et des réseaux de prostitution, Guillermina Celedon sera de nouveau à la mise en scène, ainsi qu’interprète, aux côtés des acteurs du collectif, pour créer, de nouveau dans l’espace public : Seul.e.s.

Plus d’infos sur le compagnie : ici

mise en scène Guillermina Celedon

avec Clément Chebli, Pierre Gandar, Clarisse Sellier, Guillermina Celedon

compositeur et musicien Gaspar José

chorégraphies Claire Joinet et Guillermina Celedon

création costumes Clémence Roger

7 bis, rue Duranti, Paris 11e

durée 1h10 / à partir de 12 ans / gratuit / spectacle déambulatoire





7 bis, rue Duranti, 75011 7 bis, rue Duranti Paris 75011

Contact :Art’R 0143480802 contact@artr.fr http://www.artr.fr https://www.facebook.com/ArtR-Lieu-de-fabrique-itin%C3%A9rant-pour-les-arts-de-la-rue-281943518491697/

Date complète :

