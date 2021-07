Seul.e.s – Cie PLATEFORME – Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs – RDV au 3 rue Auguste Perret à Garges-lès-Gonesse, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Garges-lès-Gonesse.

_**Seul.e.s**_ _vous promène de bâtiment en bâtiment._ La solitude avec un ou plusieurs enfants à charge, c’est quoi? C’est où? C’est qui? C’est derrière quelle fenêtre de la ville qu’on rame pour joindre les deux bouts? Une pièce de théâtre urbaine, remplie de courage, de combats quotidiens, de peur, mais aussi de fierté, d’espérance et surtout d’amour. Une histoire qui fait exploser les murs et court les rues. [PLUS D’INFOS SUR SEUL.E.S](https://www.plateformecollectif.com/seul-e-s) [PLUS D’INFOS SUR LES RENCONTRES D’ICI ET D’AILLEURS](http://oposito.fr/seul-e-s-plateforme.html) **Distribution** _**Seul.e.s**_ Mise en scène : Guillermina CELEDON Compositeur et musicien : Gaspar JOSÉ Chorégraphies : Claire JOINET et Guillermina CELEDON Création costumes : Clémence ROGER Renfort costumes : Alejandra ROMANYSZYN AGUIRRE Création sonore et régie son : Adrien LECOMTE Constructeur et direction technique : Clément DREYFUS Constructeur et technicien : Christopher LANGE Conception électronique : Gael ALONZO Administration et Production : Mathilde DAVIOT Interprètes : Clément CHEBLI – Camille DUQUESNE – Pierre GANDAR – Clarisse SELLIER – Guillermina CELEDON Gestion : Marie GRAINDORGE / Art Rythm Ethic **Aides et coproducteurs** > Soutien 2019 / 2020 : – Nous avons la grande joie d’être de nouveau accompagnés et soutenus par notre producteur délégué : Le Moulin Fondu. – _Seul.e.s_ lauréat de la bourse à l’écriture Art de la Rue Beaumarchais 2019 et du Fonds SACD Musique de Scène 2019 – _Seul.e.s_ avec le soutien de La DGCA – Ministère de la Culture et de la Communication – Aide à la production Arts de la Rue, de La Région Ile-de-France – Aide à la création Arts de la Rue, de la DRAC Ile-de-France – Aide à la création, et le soutien de la Ville de Paris – Aide à la création et à la diffusion. > Résidences et aides à la création en 2019 et 2020 : Cergy, Soit ! – Cergy-Pontoise / Art’R – Lieu de Fabrique Itinérant pour une résidence In Situ / Le Moulin Fondu – CNAREP de Garges-lès-Gonesse / Le Boulon – CNAREP de Vieux-Condé / Les Atelier Frappaz – CNAREP de Villeurbanne / L’Atelier 231 – CNAREP de Sotteville-lès-Rouen / Le Citron Jaune – CNAREP de Port Saint Louis du Rhône / Pronomade(s) – CNAREP en Haute-Garonne / Le Fourneau – CNAREP en Bretagne / Eclat – CNAREP d’Aurillac / L’Espace Périphérique – Mairie de Paris – Parc de la Villette.

Entrée libre, gratuite et sans réservation

La solitude avec des enfants à charge, c’est qui? C’est où? Seul.e.s te promène de bâtiment en bâtiment dans une pièce de théâtre dansée qui court les rues. Cie PLATEFORME m.e.s Guillermina Celedon

Les Rencontres d'Ici et d'Ailleurs – RDV au 3 rue Auguste Perret à Garges-lès-Gonesse 3 rue Auguste Perret, 95140, Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise



2021-07-18T16:45:00 2021-07-18T18:00:00