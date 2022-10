Seul.e.s | Cent mètres papillon – Récit d’un nageur Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime Thème : Faire carrière, entre doutes et espoirs. Avant de devenir comédien, Maxime Taffanel était, pendant toute sa scolarité, nageur de haut niveau. Il s’entrainait dur pour l’objectif de l’année : les championnats de France. Toute une préparation annuelle pour une seule course.

Durant ces années, il s'est rendu compte que la compétition le rendait mutique et le faisait douter de lui-même. Alors il a changé de club, et un nouvel entraîneur a permis une redécouverte : le chronomètre a disparu, la pression s'est évanouie, de nouvelles sensations ont émergées, le plaisir et le désir sont retrouvés. Rêver dans l'eau… Cela est devenu un jeu, comme le jeu de l'acteur qu'il est devenu, sur scène.

