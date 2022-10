Seul.e.s – Bête noire

Seul.e.s – Bête noire, 13 avril 2023, . Seul.e.s – Bête noire



2023-04-13 21:00:00 21:00:00 – 2023-04-13 Thème : Justice, jugement populaire et morale commune. Quelque part dans un petit village de France, peu importe où finalement, un homme est tué un soir de fête nationale. Mais voilà, cet homme n’est pas comme les autres, il n’est pas totalement « français », il n’est pas vraiment normal, il n’est pas comme ceux d’ici, et surtout, il trouble cet « ordre public », ce bien commun au sommeil si léger. Alors, une fois éradiqué, certains si ce n’est pas la plupart y trouvent de quoi se réjouir.

Publiquement. Patiemment et armés de leurs meilleurs convictions ils se constituent même bientôt en comité de défense et de soutien auprès du meurtrier. Thème : Justice, jugement populaire et morale commune. Quelque part dans un petit village de France, peu importe où finalement, un homme est tué un soir de fête nationale. Mais voilà, cet homme n’est pas comme les autres, il n’est pas totalement… dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville