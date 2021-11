Seul ce qui brûle TGP,Saint-Denis, 9 mars 2022, Saint-Denis.

Seul ce qui brûle

du mercredi 9 mars 2022 au vendredi 25 mars 2022 à TGP, Saint-Denis

D’APRÈS LE ROMAN DE Christine Singer MISE EN SCÈNE Julie Delille Le seigneur Sigismund d’Ehrenburg tombe amoureux de la jeune et très belle Albe, qu’il épouse sans tarder. À son seul désir répond un amour immense. Mais peu à peu, un trouble le gagne et Sigismund perd la mesure de ses propres émotions, consumé par les flammes d’une passion dévorante. Rongé par la jalousie, il condamne sa jeune épouse à un châtiment terrible. Cette cruelle et funeste épreuve dans laquelle la violence des sentiments va entraîner ces deux êtres incandescents sera aussi le chemin vers une réflexion profonde sur la nature de l’amour, puis vers une métamorphose éclatante, une libération. Julie Delille a choisi d’adapter le roman épistolaire Seul ce qui brûle de Christiane Singer, lui-même librement inspiré d’une des nouvelles de L’Heptaméron de Marguerite de Navarre. De cette époque où cerfs et loups régnaient encore sur les forêts d’Europe, sont conservés sur scène l’atmosphère, les sensations, le bruit des animaux, les hauts murs des châteaux, la chaleur et la lueur des bougies. La pénombre envahit le plateau, la lumière se posant en touches délicates et feutrées, pour esquisser sur les visages les expressions empreintes de fièvre ou de quiétude. Une tapisserie fait apparaître ou disparaître la jeune femme, métaphore de l’entrelacement des émotions qui se tissent, se voilent ou se dévoilent. Les corps sont traversés de lenteur ou de légèreté, d’un poids ou d’une grâce infinie. À l’enfermement physique répond la libération de l’esprit. Dans ce récit à deux voix, les pensées se confrontent, se rapprochent, se repoussent et convergent, inexorablement. Les paroles transpercent le silence, rehaussées par la douce mélancolie de la création sonore. La metteuse en scène nous convie ici à un conte initiatique hors du temps, sombre et lumineux, une exploration profonde et sensible de l’obscure clarté des émotions humaines.



