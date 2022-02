Seul ce qui brûle Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Seul ce qui brûle Aix-en-Provence, 2 mars 2022, Aix-en-Provence. Seul ce qui brûle Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence

2022-03-02 20:30:00 – 2022-03-02 Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher

Julie Delille vous a impressionnés sur scène dans le clair-obscur de son premier spectacle : Je suis la bête. Cette fois elle ne joue pas, elle fait la mise en scène. C'est une histoire de « passion amoureuse, aussi noire que lumineuse », inspirée d'une histoire inspirée elle-même d'encore une autre histoire, tragique et vieille comme le monde. Histoire d'amour fou, de jalousie, qui forcément nous perdra… Cette sorte de perdition, dont on ne veut pas être sauvé, qu'elle finisse mal, qu'elle finisse bien ou qu'elle ne finisse pas.

Spectacle d'après le roman éponyme de Christiane Singer (éd. Albin Michel, 2006) au Théâtre du Bois de l'Aune

http://www.boisdelaune.fr/

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Ville Aix-en-Provence lieuville Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

