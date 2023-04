Seuils tragiques, fragments – Sophocle par la compagnie Jérôme Méla Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: île de France

Seuils tragiques, fragments – Sophocle par la compagnie Jérôme Méla Théâtre Mandapa, 27 mai 2023, Paris. Du samedi 27 mai 2023 au dimanche 28 mai 2023

de 18h00 à 20h00

de 20h30 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant

Les pièces de Sophocle mettent en scène des héros, souvent solitaires et même rejetés (Antigone, Électre) et confrontés à des problèmes moraux desquels naît la situation tragique. Interprétation… Sommeil ; Rêves ; Oracles ; Signes sublimes des Astres ; Oiseaux messagers des Dieux… Autant d'énigmes à déchiffrer ! Seuils tragiques, fragments Seuils tragiques Seuils tragiques … Frontière de notre Humanité et tentative de nous rendre malgré nos origines sombres et les malédictions que nous portons ici à notre insu, à cette dignité humaine qui se révèle dans l'obligation de devoir agir ici bas, « ici sur ce banc de sable et ce haut fond du temps » Interprétation … Sommeil ; Rêves ; Oracles ; Signes sublimes des Astres ; Oiseaux messagers des Dieux … autant d'énigmes à déchiffrer ! Ce Monde exige de nous ce travail de Mémoire pour naître à la conscience de nos actes. Avec Raphaël Tanant, Daria Bugaeva, Federica Gamba, Julien Loeb, Lionel Nansot, Yann Leost, Antonio Gonzalez, Sonia Chougar, Iris Blandin, Prune Pauchet, Maria Sabbah, Florence Philippeau, Guillaume Arnaud, Adrien Jouffroy, Olivia Bernabé, Marie Petitjean, Nenad Milosavljevic, Eloïse Nizan, Moyu Zhang. Mise en scène : Jérôme Méla Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Contact : 01 45 89 99 00

