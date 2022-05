La Dive Musique: « Quasi una fantasia », sonates et fantaisies Manoir de la Grand’Cour Seuilly Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Seuilly

La Dive Musique: « Quasi una fantasia », sonates et fantaisies Manoir de la Grand’Cour, 22 août 2020 20:00, Seuilly. Samedi 22 août 2020, 20h00 Sur place 17€, 7€, pass Festival 45€, -10 ans gratuit http://www.ladivemusique.fr, ladivemusique@gmail.com, 06 46 87 62 92 « Quasi una fantasia », sonates et fantaisies – CPE Bach, Haydn, Beethoven – Daniel Isoir, pianoforte Au Manoir de La Grand’Cour, c’est à un récital intimiste que nous convient la Dive Musique et le pianofortiste Daniel Isoir le 22 août prochain (20h). Ce concert bouclera le cycle consacré par le festival de musique ancienne de Seuilly à Beethoven, dont on fête cette année le 250e anniversaire. Programme :

Beethoven : sonate quasi una fantasia opus 27 n°1 (1800)

CPE Bach : Fantaisie en ut Majeur H 284 (1784)

Haydn : variations en fa mineur Hob XVII n°6 (1793)

CPE Bach : sonate en si mineur H 245 (1774)

Beethoven : sonate opus 27 n°2 « clair de lune » (1801) Carl Philip Emmanuel Bach, Beethoven et Haydn, trois compositeurs majeurs du XVIIIe et du début du XIXe siècles… Ils ont en commun une imagination musicale, mélodique et formelle hors normes. Carl Philip Emmanuel Bach (fils de !) est reconnu aujourd’hui comme l’inventeur de la forme sonate, si chère à Beethoven. « Emmanuel Bach est le père et nous sommes ses enfants ». Cette phrase de Haydn aurait tout aussi bien pu être prononcée par ce dernier, tant la musique de cet illustre fils du grand Johann-Sebastian a été appréciée et étudiée par Beethoven, mais aussi par beaucoup de compositeurs de la fin du XVIIIe siècle et de la période romantique naissante. Les titres « quasi una Fantasia » que Beethoven a donnés aux deux sonates opus 27 ne sont-ils pas la marque de son admiration pour les sublimes libres fantaisies de Carl Philip Emmanuel pour clavier ? En cette année où nous fêtons le cet immense musicien, tellement hors du commun par son génie et son destin, il a semblé particulièrement intéressant à Daniel Isoir de remonter aux sources de ses influences. Manoir de la Grand’Cour 37500 Seuilly 37500 Seuilly la Meslière Indre-et-Loire samedi 22 août 2020 – 20h00 à 22h00

Détails Heure : 20:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Seuilly Autres Lieu Manoir de la Grand'Cour Adresse 37500 Seuilly Ville Seuilly lieuville Manoir de la Grand'Cour Seuilly Departement Indre-et-Loire

Manoir de la Grand'Cour Seuilly Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seuilly/

La Dive Musique: « Quasi una fantasia », sonates et fantaisies Manoir de la Grand’Cour 2020-08-22 was last modified: by La Dive Musique: « Quasi una fantasia », sonates et fantaisies Manoir de la Grand’Cour Manoir de la Grand'Cour 22 août 2020 20:00 Manoir de la Grand'Cour Seuilly Seuilly

Seuilly Indre-et-Loire