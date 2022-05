La Dive Musique: Plaisir d’Amour Manoir de la Grand’Cour, 15 août 2020 20:00, Seuilly.

Samedi 15 août 2020, 20h00 Sur place 17€ – 7€ – pass Festival 45€ – -10 ans gratuit http://www.ladivemusique.fr, ladivemusique@gmail.com, 06 46 87 62 92

« Plaisir d’amour » Romances et salons en France à la fin du 18ème siècle – Gluck, Jadin, Martini, Mozart – Maïlys de Villoutreys, soprano – Clara Izambert, harpe

Le concert d’ouverture de la Dive Musique se tiendra le 15 août 2020 par une invitation aux « Plaisirs d’Amour »… dans un nouveau lieu, le Manoir de La Grand’Cour (Seuilly) avec Maïlys de Villoutreys (Harpe) et Clara Izambert-Jarry (Soprano). Ces deux musiciennes collaborent depuis plusieurs années dans le but de proposer des programmes inédits et originaux autour de la voix et de la harpe historique.

Programme :

François-Joseph Naderman (1781-1835) : Deuxième recueil de romances – Romance n°4 (texte de Vial)

L’Abbé Boilly (Jean-François Boilly) (dates inconnues) : Premier recueil d’ariettes – Air de Mr Mondonville

Zoé de la Rue (dates inconnues) : Romance « C’en est fait, j’ai cessé de plaire… »

Jean-Benjamin de Laborde (1734-1794) : Recueils de Chansons – Iris

Jean-Paul-Egide Martini (1741-1816) : IIe recueil de romances – « Le berger infidèle »

Jean-Louis Adam (1758-1848) : Recueil de romances – « Les regrets » (texte de Ginguené)

Sophie Gail (1775-1819) : « L’attente » (texte de Campenon)

Giovanni Battista Martini (1706-1784) / François- Joseph NADERMAN (1781-1835) : « Plaisir d’amour », air varié pour la harpe seule

Louis-Emmanuel Jadin (1768-1853) : « La mort de Werther »

Jean-Louis Adam : « Charlotte sur le tombeau de Werther »

Sophie Gail : « N’est-ce pas d’elle »

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : « An Chloé » (texte de Jacobi) – « Abendempfindung » (texte de Campe)

L’Abbé Boilly : Premier recueil d’ariettes – « Air de Rose et Colas »

Louis-Emmanuel Jadin : « Colas, colas, soit moi fidèle » (texte de A. Jadin)

Wolfgang Amadeus Mozart : Le Nozze di Figaro – « Voi che sapete » (texte de Da Ponte)

Variations à la harpe par Nicolas-Charles Bochsa (1789-1856)

À force de recherches, notamment à la Bibliothèque Nationale de France, elles se sont passionnées pour la romance française (1763-1800) dont l’expressivité musicale s’ouvre peu à peu aux tourments du romantisme. Dans leur programme, elles nous promettent des petits bijoux musicaux, jamais ré interprétés depuis lors…

Genre de prédilection des salons musicaux de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la romance, à la sentimentalité souvent naïve, a inspiré de nombreux compositeurs comme Martini, Grétry ou encore Boeldieu. Elle s’écoute dans le cadre domestique, mais aussi sur de grandes scènes, insérée dans les opéras-comiques, et deviendra source d’inspiration pour les premiers Lieder Outre-Rhin.

Accompagnées par la harpe dès 1760 sous le nom « d’ariettes » ou encore « chansons », mais aussi par le piano à son apparition à la fin du siècle, ces nouvelles chansons voient graviter autour d’elles de nombreuses personnalités féminines, dédicataires, interprètes et compositrices, comme la Reine Hortense ou, plus tard, Sophie Gail. Le règne de Marie – Antoinette, elle-même harpiste et chanteuse, ouvre une période faste pour ces romances réunissant la voix et la harpe.

Ces petits poèmes chantés décrivent l’amour, souvent douloureux, mais sont aussi parfois le reflet du patriotisme naissant, et annoncent, à travers un sentiment exacerbé de la Nature, l’avènement d’une nouvelle sensibilité romantique.

