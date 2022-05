La Dive Musique: Découverte du pianoforte – Beethoven et le piano Manoir de la Grand’Cour Seuilly Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La Dive Musique: Découverte du pianoforte – Beethoven et le piano Manoir de la Grand’Cour, 21 août 2020 20:00, Seuilly. Vendredi 21 août 2020, 20h00 Sur place gratuit http://www.ladivemusique.fr, ladivemusique@gmail.com, 06 46 87 62 92 « Découverte du pianoforte – Beethoven et le piano » – Rencontre avec Daniel Isoir (entrée libre) « Découverte du pianoforte – Beethoven et le piano »

Rencontre avec Daniel Isoir

(entrée libre) Daniel Isoir, pianofortiste renommé, nous invite, vendredi 21 août (20h), à venir découvrir, au Manoir de La Grand’Cour, son instrument, mais aussi les rapports de Beethoven avec le pianoforte et le piano qui, à son époque, commence tout juste à se développer. A la suite de Laure Colladant, pianofortiste bien connue et amie du festival, Daniel Isoir viendra rencontrer le public pour parler de son instrument et apporter son approche personnelle, un éclairage reflétant sa propre personnalité… Daniel Isoir interviendra également sur les rapports, les écrits, de Beethoven pour son instrument, le pianoforte alors en évolution, et le piano. Cette rencontre aura lieu au Manoir de Grand’Cour qui s’ouvre cette année, pour la première fois, au Festival de Musique ancienne de Seuilly. Nous y sommes conviés gratuitement… Alors pourquoi s’en priver ? Daniel Isoir, pianoforte

Né à Paris dans une famille d’organistes, Daniel Isoir commence sa formation de musicien par de solides études de piano moderne, musique de chambre et écriture, notamment au CNR de Boulogne Billancourt, à la School of Fine Arts à Banff au Canada, puis à la Hochschule de Hamburg. Il reçoit l’enseignement de Luisa Sorin, Gilles Bérard, Paul Badura-Skoda, puis du pianiste russe Evgeny Koroliov.

A l’issue de ses études, il commence une carrière de pianiste, aussi bien en solo qu’en musique de chambre, comme accompagnateur de Lieder, de chansons ou romances, et comme chef de chant. Très tôt, pendant ses études, il s’intéresse puis se passionne pour le jeu sur pianoforte, ainsi que pour sa facture. L’envie d’un ensemble symphonique en petite formation remonte aux premiers essais d’un pianoforte d’école Stein construit par lui-même en 2000 avec l’aide de son ami l’éminent facteur de clavecins et de pianofortes Ryo Yoshida. Sur cet instrument, en plus de ses concerts avec la Petite Symphonie et en solo, il collabore régulièrement à des projets de la fondation Royaumont ou de l’Académie Bach, avec notamment l’ensemble les Lunaisiens, le baryton Arnaud Marzorati, ou l’ensemble A Venti. Il a enregistré plusieurs CD pour les labels Pianovox, Alpha, Pavane et agOgique, label avec lequel il commence une collaboration à long terme autour de la musique des périodes classique et romantique au pianoforte. Manoir de la Grand’Cour 37500 Seuilly 37500 Seuilly la Meslière Indre-et-Loire vendredi 21 août 2020 – 20h00 à 21h30

