Le Roi se Meurt Route de l’Abbaye, 5 juillet 2023, Seuilly.

Le roi se meurt… le roi représente chacun d’entre nous. Ionesco nous donne à voir le comportement et les manières de l’individu face à sa fin. Dans cette adaptation la comédie reste le fil rouge de la pièce et l humour décalé le moteur de ce projet..

Lundi 2023-07-05 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-06 . EUR.

Route de l’Abbaye

Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The king is dying… the king represents each of us. Ionesco shows us the behavior and manners of the individual in front of his end. In this adaptation, comedy remains the common thread of the play and the offbeat humor the driving force of this project.

El rey se muere… el rey representa a cada uno de nosotros. Ionesco nos muestra el comportamiento y los modales del individuo ante su fin. En esta adaptación, la comedia sigue siendo el hilo conductor de la obra y el humor desenfadado el motor de este proyecto.

Der König stirbt… Der König steht für jeden von uns. Ionesco zeigt uns das Verhalten und die Manieren des Individuums angesichts seines Endes. In dieser Adaption bleibt die Komödie der rote Faden des Stücks und der schräge Humor der Motor dieses Projekts.

