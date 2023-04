Visite sensorielle Sens et sons La Devinière – 4 rue de la Devinière, 26 avril 2023, Seuilly.

Cette visite sensorielle permet de faire découvrir le musée, l’écrivain François Rabelais et son géant Gargantua en utilisant les différents sens : écouter pour s’imprégner des histoires fantastiques et du langage drolatique des géants, pour imaginer la vie quotidienne du 16ème siècle..

Mercredi 2023-04-26 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-26 . 2.5 EUR.

La Devinière – 4 rue de la Devinière

Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



This sensory visit allows visitors to discover the museum, the writer François Rabelais and his giant Gargantua by using the different senses: listening to immerse themselves in the fantastic stories and the funny language of the giants, to imagine the daily life of the 16th century.

Este recorrido sensorial permite a los visitantes descubrir el museo, al escritor François Rabelais y a su gigante Gargantúa utilizando los diferentes sentidos: escuchar para sumergirse en las fantásticas historias y el divertido lenguaje de los gigantes, para imaginar la vida cotidiana del siglo XVI.

Bei dieser sensorischen Führung lernen Sie das Museum, den Schriftsteller François Rabelais und seinen Riesen Gargantua mithilfe verschiedener Sinne kennen: Hören Sie zu, um sich in die fantastischen Geschichten und die drollige Sprache der Riesen einzufühlen, und stellen Sie sich das Alltagsleben im 16.

