La Dive Musique: Beethoven en trio et en sonates Abbaye de Seuilly, 20 août 2020 20:00, Seuilly. Jeudi 20 août 2020, 20h00 Sur place 17€, 7€, pass Festival 45€, -10 ans gratuit http://www.ladivemusique.fr, ladivemusique@gmail.com, 06 46 87 62 92 « Beethoven en trio et en sonates » – Beethoven, Haydn, Bach – Daniel Isoir, pianoforte – Marieke Bouche, violon – Mathurin Matharel, violoncelle Le 2e cycle de concerts de La Dive Musique s’ouvrira le 20 aout (20h) à l’Abbaye de Seuilly et sera consacré à Beethoven dont on célèbre le 250e anniversaire cette année. Daniel Isoir, pianofortiste de renom, accompagné de Marieke Bouche au violon et de Mathurin Matharel au violoncelle nous offriront à cette occasion « Beethoven en Trio et en Sonates » ! Programme détaillé

Haydn : Trio en ré mineur Hob XV:23 (1795)

Beethoven : sonate pour violoncelle et pianoforte opus 5 n°2 (1796)

CPE Bach : Fantaisie en fa# mineur Wq 67 pour pianoforte avec accompagnement de violon (1787 !)

Beethoven : trio en ut mineur opus 1 n°3 (1795) Cette année, nous célébrons le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven et la Dive Musique nous offre la possibilité d’entendre quelques-uns de ses chefs d’œuvres sur les instruments tels qu’ils étaient à son époque, dans des interprétations historiquement informées (pianoforte, instruments avec cordes en boyau, archets de cette époque…) sous la houlette de Daniel Isoir. Abbaye de Seuilly 37500 Seuilly 37500 Seuilly rue de l’Abbaye Indre-et-Loire jeudi 20 août 2020 – 20h00 à 22h00

Détails Heure : 20:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Seuilly Autres Lieu Abbaye de Seuilly Adresse 37500 Seuilly Ville Seuilly lieuville Abbaye de Seuilly Seuilly Departement Indre-et-Loire

