Festival La Dive Musique Abbaye de Seuilly, 15 août 2020 20:00, Seuilly.

15 – 23 août 2020 Sur place Prix des places 17€ – Pass pour tout le festival 45€ – Réductions -18 ans et étudiants 7€ – Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 06 46 87 62 92, ladivemusique@gmail.com, http://www.ladivemusique.fr

La Dive Musique, Festival du mois d’août entre Touraine et Anjou…, présentera l’été prochain sa 9e édition, du 15 au 23 août 2020. Cet été, le Festival se déroulera autour de 2 cycles de concerts consacrés à la Harpe et à Beethoven.

Stéphane Béchy, son directeur artistique, prévoit de ravir nos oreilles avec un programme concentré sur 2 cycles musicaux : l’un consacré à la harpe (2 concerts) et l’autre à Beethoven (2 concerts et 1 conférence). Cet été nous aurons aussi le plaisir de découvrir un nouveau lieu de concert, le Manoir de La Grand’Cour.

Cette année, nous célébrons le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven et la Dive Musique nous offrira la possibilité d’entendre quelques-uns de ses chefs d’œuvres sur les instruments tels qu’ils étaient à son époque, dans des interprétations historiquement informées (pianoforte, instruments avec cordes en boyau, archets de cette époque…) sous la houlette de Daniel Isoir, pianofortiste de renom.

Par ailleurs, la Dive Musique met un point d’honneur, chaque année, à mettre en lumière des instruments anciens moins connus : luth, clavicorde, viole de gambe… Cette année Stéphane Béchy propose de rentrer dans l’univers de la harpe à la fin du XVIIIe siècle, en France. Romances et pièces de salon feront alors pendant aux œuvres de Beethoven écrites en cette fin de XVIIIe et début de XIXe siècle.

En 2020, nous aurons ainsi le plaisir d’entendre le 15 août la harpiste Clara Izambert dans « Plaisir d’amour », où elle accompagnera la soprano Maïlys de Villoutreys dans des romances et pièces de salon de la fin du XVIIIe s. et en soliste, le 16, dans « David, Orphée et Apollon ». La semaine suivante, c’est le pianofortiste Daniel Isoir, qui lui fera écho dans un cycle consacré à Beethoven : « Beethoven en trio et en sonates » (le 20 août, avec Marieke Bouche au violon et Mathurin Matharel au violoncelle), « Beethoven et le piano » (le 21, rencontre) et « Quasi una fantasia, sonates et fantaisies » (le 22, récital). Le concert de clôture (23 août), concert de musique sacrée instrumentale, sera l’occasion d’entendre le Quatuor Jadin dans Les 7 Dernières Paroles du Christ de Haydn.

Les artistes ont tous à cœur de créer une émulation autour de la musique ancienne et baroque et à permettre au plus grand nombre de venir la découvrir… et l’aimer ! La Dive Musique nous offre une programmation de musique ancienne au cœur du pays de Rabelais. Son « épicentre » est à Seuilly, village natal du grand écrivain. Chaque année le festival, investit des lieux de patrimoine, publics et privés, intimes comme la magnifique chapelle Baroque du château de Chavigny à Lerné ou grandioses comme la collégiale de Candes-Saint-Martin.

