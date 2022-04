11e Festival de La Dive Musique Abbaye de Seuilly, 11 août 2022 20:00, Seuilly.

11 – 21 août Sur place Prix des places 20€

Pass pour tout le festival 50€

Réductions -18 ans et étudiants 10€

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 06 46 87 62 92, ladivemusique@gmail.com, http://www.ladivemusique.fr

La Dive Musique, Festival de musique ancienne, entre Touraine et Anjou, chez Rabelais, ses amis musiciens, La Rêveuse, Y Moulin, SM Degand, D Isoir, Consonnance… vous attendent (11-21 août 2022).

Festival de La Dive Musique

2022 : Le retour des amis !

Après un 10e anniversaire consacré à Bach, La Dive Musique, pour sa 11e édition, sera ravie d’accueillir des artistes amis, que le public apprécie pour d’heureuses retrouvailles estivales…

Le Festival a connu un grand succès l’été dernier, aussi la barre est-elle haute pour Stéphane Béchy, son directeur artistique, qui souhaite satisfaire et ravir nos oreilles cette année encore. Le programme, qu’il a prévu, nous permettra de retrouver, à l’Abbaye de Seuilly, l’ensemble La Rêveuse, autour de Corelli, mais aussi Vincent Bénard, à l’orgue (celui de Notre-Dame de Nantilly, à Saumur, qu’il a pris en affection !). Un petit air de nouveauté suivra avec Clara Pouvreau, dont ce sera la première participation, au violoncelle, en duo avec Yoann Moulin, au clavecin ; ils nous feront voyager dans l’Italie du XVIIe s. avant que nous soyons invités à passer de Mozart à Beethoven par Stéphanie-Marie Degand et Daniel Isoir, dans un duo violon-pianoforte. François Bazola et l’ensemble Consonance clôtureront le Festival avec une première pour La Dive Musique : un concert a capella, dans la magnifique collégiale de Candes-Saint-Martin bien sûr, qui mettra en dialogue motets, psaumes et madrigaux anciens avec une œuvre de musique sacrée du XXe s…

La Dive Musique a pour objectif de créer une émulation autour de la musique ancienne et baroque et de permettre ainsi au plus grand nombre de venir la découvrir… et l’aimer ! Elle œuvre au cœur du pays de Rabelais. Son « épicentre » est à Seuilly, village natal du grand écrivain. Chaque année le festival, investit des lieux de patrimoine, publics et privés, intimes comme le manoir de La Grand’Cour à Seuilly ou grandioses comme la collégiale de Candes-Saint-Martin.

Jeudi 11 août 2022 20h Eglise Saint-Pierre de Seuilly

Londres 1720, l’Héritage de Corelli

Haendel, Oswald, Corelli…

Ensemble La Rêveuse

Florence Bolton, viole de gambe

Benjamin Perrot, théorbe

Sébastien Marq, flûte

Samedi 13 août 2022 20h Eglise Notre-Dame de Nantilly (Saumur)

Concert en triptyque

L. et F. Couperin, Rameau, Lully, Mozart…

Vincent Bénard, orgue

« Ce concert s’inscrit dans l’Itinéraire autour des Orgues proposé par la Communauté d’agglomération Saumur Val-de-Loire. »

Lundi 15 août 2022 20h Manoir de La Grand’Cour (Seuilly)

Voyage en Italie au XVIIe s.

Frescobaldi, Scipione, Ortiz, Gabrielli, Bertoli

Clara Pouvreau, violoncelle

Yoann Moulin, clavecin

Mercredi 17 août 2022 20h Abbaye de Seuilly

De Mozart à Beethoven

Mozart, Beethoven

Stéphanie-Marie Degand, violon

Daniel Isoir, pianoforte

Dimanche 21 août 2022 16h Collégiale de Candes-Saint-Martin

Voyage en polyphonie, de Palestrina à Pärt

Motets, psaumes et madrigaux a capella

Ensemble Consonance

Hélène Le Corre, Juliette Perret, sopranos

Madeleine Bazola-Minori, mezzo soprano

Vincent Lièvre-Picard, ténor

François Bazola, basse et direction musicale

