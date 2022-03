Seuil Théâtre Ouvert Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Seuil Théâtre Ouvert, 5 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 05 avril 2022 au samedi 09 avril 2022 :

samedi

de 18h00 à 19h30

jeudi

de 14h00 à 15h30

jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h00

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 21h00

payant

Dans la nuit de vendredi à samedi, Mattéo, 14 ans, laisse ce message sur les réseaux avant de ne plus donner signe de vie. 48h plus tard, une flic intervient dans le collège et interroge Noa, interne de la chambre 109 : Témoin principal ? Suspect ? Bourreau ? Noa devra répondre de ses actes, lui qui dit n’avoir rien fait. À la façon d’un jeu de piste, dans une structure dramatique jouant sur différentes temporalités, lecteur·rice·s et spectateur·rice·s reconstituent peu à peu les pièces du puzzle de cette intrigue faisant apparaître l’ensemble des acteurs du collège, comblant peu à peu les trous de cette histoire, jusqu’à saisir le drame qui a eu lieu. Seuil aborde par la fiction les mécanismes du modèle masculin à travers les rites de passage entre hommes. À travers le drame en creux de Matteo, l’écriture interroge la construction du modèle viril contemporain par la violence, et la notion de consentement. Avec Baptiste Dupuy, Camille Soulerin Et les voix de Vincent Garanger, Thomas Guéné, Hélène Viviès Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta Paris 75020 Contact : 0142555550 resa@theatreouvert.com http://www.theatre-ouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://twitter.com/TheatreOuvert Théâtre

