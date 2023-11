MARCHÉ NOCTURNE DE SAINT-NICOLAS Seuil-d’Argonne Catégories d’Évènement: Meuse

Seuil-d'Argonne MARCHÉ NOCTURNE DE SAINT-NICOLAS Seuil-d’Argonne, 9 décembre 2023, Seuil-d'Argonne. Seuil-d’Argonne,Meuse Marché nocturne de Saint-Nicolas le 9 décembre à partir de 17h. Tout public

Samedi 2023-12-09 17:00:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR. Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est



St. Nicholas Night Market December 9 from 5 p.m Mercado nocturno de San Nicolás el 9 de diciembre a partir de las 17.00 horas Nikolaus-Nachtmarkt am 9. Dezember ab 17 Uhr

