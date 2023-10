SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU Seuil-d’Argonne, 18 novembre 2023, Seuil-d'Argonne.

Seuil-d’Argonne,Meuse

Entrée gratuite

Planche campagnarde et/ou fromage

Dégustation du Beaujolais nouveau 2023

Animation DJ

Soirée conviviale au Gymnase de Seuil d’Argonne

Réservation obligatoire avant le 10 novembre. Tout public

Samedi 2023-11-18 19:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est



Free admission

Country-style platter and/or cheese

Tasting of Beaujolais nouveau 2023

DJ entertainment

Convivial evening at the Seuil d?Argonne Gymnasium

Reservations required by November 10

Entrada gratuita

Plato campestre y/o queso

Degustación de Beaujolais nouveau 2023

Animación con DJ

Velada de convivencia en el Gimnasio de Seuil d’Argonne

Reserva obligatoria antes del 10 de noviembre

Kostenloser Eintritt

Bauernbrett und/oder Käse

Verkostung des neuen Beaujolais 2023

Unterhaltung mit DJ

Geselliger Abend im Gymnasium von Seuil d’Argonne

Reservierung vor dem 10. November erforderlich

Mise à jour le 2023-10-18 par OT COEUR DE LORRAINE