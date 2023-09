FÊTE DE LA BIÈRE Seuil-d’Argonne, 7 octobre 2023, Seuil-d'Argonne.

Seuil-d’Argonne,Meuse

Organisé par le club de football de l’ASCC Seuil d’Argonne. Au programme de la soirée : un menu proposé sur réservation, une entrée gratuite pour découvrir nos bières et profiter de l’ambiance grâce à notre DJ Marvyn Cotta.. Tout public

Samedi 2023-10-07 18:00:00 fin : 2023-10-07 . 20 EUR.

Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est



Organized by the ASCC Seuil d’Argonne soccer club. On the program for the evening: a menu available on reservation, free admission to discover our beers and enjoy the atmosphere thanks to our DJ Marvyn Cotta.

Organizado por el club de fútbol ASCC Seuil d’Argonne. El programa de la velada incluye un menú disponible previa reserva, entrada libre para descubrir nuestras cervezas y disfrutar del ambiente gracias a nuestro DJ Marvyn Cotta.

Organisiert vom Fußballverein ASCC Seuil d’Argonne. Das Programm des Abends: ein Menü, das auf Reservierung angeboten wird, freier Eintritt, um unsere Biere zu entdecken und die Stimmung dank unseres DJs Marvyn Cotta zu genießen.

