CINEMA : 10 JOURS ENCORE SANS MAMAN Rue du lieutenant-colonel Bauclin, 13 mai 2023, Seuil-d'Argonne.

Comédie (1h36)

De Ludovic Bernard, avec Franck Dubosc, Aure Atika, Swann Joulin

Synopsis :

Après son licenciement, Antoine, ancien DRH d’une grande enseigne de bricolage, a choisi de rester à la maison pour s’occuper de ses 4 enfants. Un nouveau travail qu’il effectue la plupart du temps seul, car sa femme Isabelle est très occupée par sa nouvelle activité d’avocate.. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 22:15:00. EUR.

Rue du lieutenant-colonel Bauclin Salle des fêtes de Triaucourt

Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est



Comedy (1h36)

By Ludovic Bernard, with Franck Dubosc, Aure Atika, Swann Joulin

Synopsis:

After being laid off, Antoine, a former human resources manager for a large do-it-yourself company, chooses to stay at home to take care of his four children. A new job that he does most of the time alone, because his wife Isabelle is very busy with her new activity as a lawyer.

Comedia (1h36)

De Ludovic Bernard, con Franck Dubosc, Aure Atika, Swann Joulin

Sinopsis:

Tras ser despedido, Antoine, antiguo director de recursos humanos de una gran tienda de bricolaje, ha optado por quedarse en casa para cuidar de sus cuatro hijos. Un nuevo trabajo que realiza la mayor parte del tiempo solo, ya que su mujer Isabelle está muy ocupada con su nuevo trabajo de abogada.

Komödie (1h36)

Von Ludovic Bernard, mit Franck Dubosc, Aure Atika, Swann Joulin

Synopsis :

Nach seiner Entlassung hat sich Antoine, ehemaliger Personalchef einer großen Baumarktkette, dafür entschieden, zu Hause zu bleiben und sich um seine vier Kinder zu kümmern. Seine Frau Isabelle ist mit ihrer neuen Tätigkeit als Anwältin sehr beschäftigt.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT COEUR DE LORRAINE