Seuil

Seuil, 26 janvier 2023, . Seuil



2023-01-26 19:30:00 19:30:00 – 2023-01-26 « Vous m’avez tuéR ». Dans la nuit de vendredi à samedi, Mattéo, 14 ans, laisse ce message sur les réseaux avant de ne plus donner signe de vie. 48h plus tard, une flic intervient dans le collège et interroge Noa, interne de la chambre 109 : témoin principal ? Suspect ? Bourreau ? Noa devra répondre de ses actes, lui qui dit n’avoir rien fait.

À la façon d’un jeu de piste, les spectateur·rice·s reconstituent peu à peu les pièces du puzzle de cette intrigue jusqu’à saisir le drame qui a eu lieu. À travers l’histoire de Matteo, Seuil interroge les mécanismes de violence comme modèle de construction du masculin, mais aussi la notion de consentement et de harcèlement en milieu scolaire.

Dans le cadre du festival « A partir du réel »

Crédits photos : Alban van Wassenhove « Vous m’avez tuéR ». Dans la nuit de vendredi à samedi, Mattéo, 14 ans, laisse ce message sur les réseaux avant de ne plus donner signe de vie. 48h plus tard, une flic intervient dans le… dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville