Tarn et Garonne Tarn-et-Garonne Sets de plateaux contre le racisme Tarn et Garonne Catégorie d’évènement: Tarn-et-Garonne

Sets de plateaux contre le racisme Tarn et Garonne, 22 mars 2021-22 mars 2021, . Sets de plateaux contre le racisme

du lundi 22 mars au vendredi 26 mars à Tarn et Garonne Opération réservée aux élèves de l’établissement scolaire

Distribution de sets de plateaux illustrés de dessins de presse pour faire réfléchir sur le racisme. Partenariat avec Cartooning for Peace Tarn et Garonne Tarn et Garonne Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T12:00:00 2021-03-22T14:00:00;2021-03-23T12:00:00 2021-03-23T14:00:00;2021-03-25T12:00:00 2021-03-25T14:00:00;2021-03-26T12:00:00 2021-03-26T14:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Tarn-et-Garonne Autres Lieu Tarn et Garonne Adresse Tarn et Garonne