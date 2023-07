Visite guidée de la carrière et des usines de taille de Comblanchien SETP Carrière Corgoloin Catégories d’Évènement: Corgoloin

Côte-d'Or Visite guidée de la carrière et des usines de taille de Comblanchien SETP Carrière Corgoloin, 16 septembre 2023, Corgoloin. Visite guidée de la carrière et des usines de taille de Comblanchien Samedi 16 septembre, 09h00 SETP Carrière Sur inscription, prévoir des vêtements et chaussures en adéquation avec un environnement extérieur. Lunettes de soleil conseillées dans la carrière. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous proposons une visite immersive au cœur de la plus grande carrière de pierre marbrière française et de ses usines de transformation dédiées à la marbrerie de bâtiment et à l’aménagement urbain.

Après l’accueil à l’entrée du site, vous serez véhiculé au cœur de la carrière pour découvrir le gisement et le mode d’extraction des blocs. Vous cheminerez ensuite à pied sur un parcours fléché à travers une usine pour découvrir le process de transformation (sciage primaire, débit, surfaçage, finitions) en produits finis. Tout au long du parcours, des informations vous seront fournies sur les différentes étapes industrielles, soit par des panneaux, soit par les commentaires directs de nos collaborateurs. Certaines machines seront en fonctionnement pour mieux illustrer notre métier.

Pour les personnes à mobilité réduite, un accompagnateur de l’entreprise vous sera dédié. SETP Carrière route de Villers La Faye, Comblanchien Corgoloin 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 80 62 73 46 http://www.setp.fr https://www.instagram.com/setp_fr/;https://www.linkedin.com/company/setp-carrieres-de-comblanchien/mycompany/?viewAsMember=true [{« type »: « link », « value »: « http://www.patrimoine.setp.fr »}] http://www.patrimoine.setp.fr Carrière de pierre calcaire marbrière en exploitation depuis près de 200 ans pour extraire la célèbre pierre de Comblanchien. Le site comprend également des usines de transformation dédiées à la marbrerie de bâtiment et à l’aménagement urbain, ainsi que l’usine de fabrication des gabions Stonebox. parking sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 © SETP Détails Catégories d’Évènement: Corgoloin, Côte-d'Or Autres Lieu SETP Carrière Adresse route de Villers La Faye, Comblanchien Ville Corgoloin Departement Côte-d'Or Lieu Ville SETP Carrière Corgoloin

SETP Carrière Corgoloin Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corgoloin/