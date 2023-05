SETH se la JOUE au Musée en Herbe Le Musée en herbe, 8 juin 2023, Paris.

Du jeudi 08 juin 2023 au dimanche 31 décembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

.Tout public. A partir de 3 ans. payant

Du 8 juin au 31 décembre2023, le Musée en herbe deveint le terrain de jeux géant de l’artiste SETH ! Par le prisme du jeu et de l’enfance, SETH vous offre une exposition immersive et poétique, à la découverte de ses mondes imaginaires.

SETH GLOBE PAINTER

L’ exposition s’ouvre sur une découverte de l’univers de l’artiste Seth et de ses voyages aux quatre coins du monde. Des œuvres, spécialement créées pour l’exposition, présentées dans des silhouettes géantes de visages d’enfants rappellent ses créations et ses rencontres avec les habitants de Madagascar, Java, Haïti, d’Ukraine et de Chine. Des jeux traditionnels d’enfants de chaque pays accompagnent ces grandes fresques.

RUE MARMAILLE

Bienvenue à Paris, la ville de l’artiste ! Venez flâner dans les rues parsemées d’enfants facétieux, jouant loin de leurs écrans. La scénographie tout droit sortie de l’imaginaire de Seth a été réalisée avec la complicité d’artistes en culotte courte qui ont partagé avec lui leurs croquis de villes idéales. Humour et poésie sont au rendez-vous : balançoires propulsant les enfants dans les nuages, fenêtres qui ouvrent sur une fresque cachée, bambins masqués ouvrant les cages à oiseaux, tandis que d’autres jouent à chat sur les toits avec un matou noir…Palissades trouées et portes secrètes réservent des découvertes inattendues.

HAUT LES MASQUES

Les personnages de Seth montrent rarement leur visage. A nous de les imaginer ! Ils se cachent parfois derrière des masques, comme chacun d’entre nous, pour devenir quelqu’un d’autre quelques minutes ou quelques heures, à l’occasion de carnavals, de bals ou de fêtes sacrées.

Dans l’exposition, les visiteurs pourront aussi se masquer et changer de personnalité.

À quoi tu joues ? Place ensuite aux jeux de société en entrant dans la maison de l’imagination, où dialoguent les œuvres de Seth et les jeux de société de notre enfance.

JEUX DE MOTS ET JEUX DE MIROIRS !

Le passage dans la dernière salle de l’exposition se fait par un tunnel aux couleurs de l’arc-en- ciel, un tourbillon représentant l’imagination créatrice, que Seth appelle le Vortex. Ce tunnel multicolore, comme un passage secret, ouvre la porte sur la fantaisie et le merveilleux :

Des jeux de mots prennent vie et les portraits des visiteurs se fondent comme par magie dans les œuvres de Seth.

Jeux de piste, parcours interactif et immersion nous permettent de voyager et de découvrir cet artiste hors norme, au talent protéiforme et à l’imagination débordante !

Le Musée en herbe 23, rue de l’Arbre-Sec 75001 Paris

Contact : http://museeenherbe.com/a-venir-seth-se-la-joue/

©Marc Verhille/Ville de Paris