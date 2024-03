SETH KRONOS L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex, vendredi 17 mai 2024.

Seth est un groupe de Black Metal formé à Bordeaux en 1995. Le groupe sort son premier album « Les blessures de l’âme » chez Season of Mist en 1998. Cet album apparaît rapidement comme une œuvre majeure de la scène metal extrême Française.Son second album « The Excellence » en 2000 est soutenu par de prestigieuses collaborations comme celle de Fenriz (Darthrone). Peu de temps après, le groupe tourne un clip pour MCM et est invité à participer à la légendaire compilation « Tribute to Mayhem » aux côtés de groupes tels que Immortal, Behemoth ou Dark Funeral.Après plusieurs albums, un break, de nombreux concerts dont une série de concerts-hommages à son premier album, Seth revient en 2021 avec « La Morsure du Christ » paru chez Season of Mist.Après plus de deux décennies de joutes musicales, le groupe tire finalement sa révérence en 2016. Depuis, il sommeille, observant le monde et veillant sur son héritage… On dit qu’un titan ne meurt jamais vraiment. On dit que tôt ou tard, il finit toujours par se réveiller et repartir au combat… L’heure a enfin sonné ! Kronos a décidé de renaître. Il veut en découdre ànouveau et a rassemblé ses meilleurs guerriers, ceux qui ont fait sa gloire passée : Mike, Grams, Richard, Kristof et Tom de l’époque mythique de l’album Colossal Titan Strife qui fête ses 20 ans cette année. A cette occasion, les cinq frères d’armes ontréaffuté leurs instruments. Ils sont plus motivés que jamais à l’idée de remonter sur scène en France comme à l’international pour rendre hommage à l’un de ses disques phares. Début des hostilités en octobre 2023. Etes-vous prêts pour le retour d’une guerre de décibels qui s’annonce plus titanesque que jamais ?

Tarif : 21.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:00

L’Empreinte 301, Avenue de l’Europe 77547 Savigny Le Temple Cedex 77