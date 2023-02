SETH GUEKO LA NOUVELLE VAGUE, 24 février 2023, ST MALO.

SETH GUEKO LA NOUVELLE VAGUE. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:30 (2023-02-24 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

La Nouvelle Vague (L-R-20-9898 / L-R-20-9622 / L-R-20-9621) presente : ce concert. Seth Gueko, c’est le blaze d’un des artistes les plus créatifs du rap game. Révélé par l’écurie Neochrome et par des mixtapes dont le nom vous reste planté dans la tête, Nicolas Salvadori – de son vrai nom – continue de réinventer le genre à coup de punchlines improbables et de fulgurances sémantiques. Adoubé par les puristes après de nombreux albums qui se sont fait une place dans le panthéon du hip-hop tricolore, le rappeur saint-ouenais continue de creuser son sillon sans se soucier des sirènes commerciales.Ouverture des portes à 20h.

Votre billet est ici

LA NOUVELLE VAGUE ST MALO rue des acadiens Ille-et-Vilaine

La Nouvelle Vague (L-R-20-9898 / L-R-20-9622 / L-R-20-9621) presente : ce concert.

Seth Gueko, c’est le blaze d’un des artistes les plus créatifs du rap game. Révélé par l’écurie Neochrome et par des mixtapes dont le nom vous reste planté dans la tête, Nicolas Salvadori – de son vrai nom – continue de réinventer le genre à coup de punchlines improbables et de fulgurances sémantiques. Adoubé par les puristes après de nombreux albums qui se sont fait une place dans le panthéon du hip-hop tricolore, le rappeur saint-ouenais continue de creuser son sillon sans se soucier des sirènes commerciales.

Ouverture des portes à 20h.

.20.0 EUR20.0.

Votre billet est ici