SETENTA // La Petite Halle La Petite Halle Paris

SETENTA // La Petite Halle

Le samedi 10 février 2024

de 21h00 à 00h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Aujourd’hui reconnu comme référence du Latin Funk sur la scène internationale, avec plus de 7 millions d’écoutes sur les plateformes, SETENTA se produira à la Petite Halle le 10 février.

Le groupe fédéré par le chanteur et producteur Osman Jr depuis 2006, navigue entre les genres « latin soul » et « hard latin funk » avec une mise en avant d’une rythmique afro-latine contrastant avec des harmonies vocales ainsi que des mélodies chaleureuses et aériennes.

La thématique afro-cubaine et l’angle R&B psychédélique se revêtent souvent d’une touche galactique rappelant un autre précurseur, Mandrill, ainsi que l’ambiance afro-futuriste de Parliament-Funkadelic.

Avec :

Florian Pellissier – Clavier

Laurent Guillet – Guitares, voix

Virgile Raffaëlli – Basse

Octave Ducas – Batterie

Tchoubine Colin – Perc & voix

Fabien Hily – Perc & voix

Osman Jr – Lead Voix & Perc

__________________________________

INFOS PRATIQUES

La Petite Halle :

211 Avenue Jean-Jaurès, 75019, Paris

Métro : Porte de Pantin (ligne 5)

Tramway : Porte de Pantin – Parc de la Villette (ligne 3B)

Possibilité de se restaurer sur place

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3xlwwm0dL

