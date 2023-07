FACE A LA MER Sète Sète Catégories d’Évènement: Hérault

Sète FACE A LA MER Sète Sète, 8 juillet 2023, Sète. FACE A LA MER 8 – 17 juillet Sète 995 € Transport au départ de Paris/Ile de France inclus Séjour de 10 jours : du 08 au 17 juillet 2023 Sète, véritable station balnéaire avec ses maisons colorées et ses canaux est l’un des principaux ports de la Méditerranée. Au programme : Stand up paddle, Randonnée palmée, Canoë, Parcours aventure, Une journée au Cap d’Agde avec une promenade en bateau et aquapark, Piscine, Baignades en mer, Visite de la ville de Sète, Sports collectifs, Activités manuelles… Sète 223 rue du pasteur lucien benoit Sète 34200 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « info.colos@tootazimut.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

