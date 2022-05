Soirée du Nouvel An – Sète NOUVELLE SALLE GEORGES BRASSENS Sète Catégories d’évènement: Hérault

Soirée du Nouvel An – Sète NOUVELLE SALLE GEORGES BRASSENS, 31 décembre 2019 19:15, Sète. Mardi 31 décembre 2019, 19h15, 21h15, 23h15 Sur place 27€ http://www.lacompagnietrestresdrole.com, 0602724682, https://www.billetreduc.com/250321/evt.htm La Compagnie Très Très Drôle fête le réveillon du Nouvel An ! A cette occasion, venez profiter d’une soirée 3 étoiles, pleine de rires ! Soirée du Réveillon La Compagnie Très Très Drôle fête le réveillon du Nouvel An ! A cette occasion, venez profiter d’une soirée 3 étoiles, pleine de rires ! Une coupe de champagne et des mignardises seront offertes ainsi qu’un stand photo avec et sans les artistes et pleins d’autres surprises à chaque spectacle ! Le tarif unique de 27€ inclut une représentation au choix ainsi q’une coupe de champagne ou un verre de sans alcool et des mignardises. Programme : 19h15 et 23h15 : PSYCHOLOVE – Durée : 1h10 Entre amour et folie, la limite est fine ! Un seul objectif : Prendre la place du marié. Mais qui attrapera le bouquet ? 21h15 : PAPA(S) TU FERAS MAMAN ! – Durée : 1h15 Ils sont gays et veulent un enfant ! Elle est homophobe et assistante sociale ! Une seule solution : Devenir hétéro ! Venez fêter le 31 décembre avec La Compagnie Très Très Drôle ! Notre mission : Rendre cette soirée extraordinaire ! NOUVELLE SALLE GEORGES BRASSENS ROUTE DE CAYENNE, Sète 34200 Sète Hérault mardi 31 décembre 2019 – 19h15 à 20h30

mardi 31 décembre 2019 – 21h15 à 22h30

mardi 31 décembre 2019 – 23h15 à 23h59

