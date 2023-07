CONCERT : UNE NUIT AVEC BRASSENS Sète, 8 août 2023, Sète.

Sète,Hérault

L’association Cap Brassens vous fait partager sa « Nuit avec Brassens » !

Sur scène :

​LES BRASSICOLES reprendront des chansons de Brassens en les scénarisant, le tout est talentueux, drôle et un peu fou.

Le groupe SAGITTERIANS pour une version très chaude de Brassens en Ska Jamaïquain.

Et enfin l’excellent Bruno Granier Trio que l’on ne présente plus..

2023-08-08 20:30:00 fin : 2023-08-08 . EUR.

Sète 34200 Hérault Occitanie



The Cap Brassens association invites you to share its « Night with Brassens »!

On stage :

â??LES BRASSICOLES will be covering Brassens songs in a scripted version, all talented, funny and a little crazy.

The group SAGITTERIANS for a very hot version of Brassens in Jamaican Ska.

And last but not least, the excellent Bruno Granier Trio.

La asociación Cap Brassens le invita a compartir su « Noche con Brassens »

En escena :

lES BRASSICOLES versionarán las canciones de Brassens en una versión guionizada, con talento, divertida y un poco loca.

El grupo SAGITTERIANS para una versión caliente de Brassens en Ska jamaicano.

Y por último, el excelente Bruno Granier Trio.

Der Verein Cap Brassens lässt Sie an seiner « Nacht mit Brassens » teilhaben!

Auf der Bühne :

â??LES BRASSICOLES werden Brassens-Chansons neu interpretieren, indem sie sie szenisch darstellen, das Ganze ist talentiert, witzig und ein wenig verrückt.

Die Gruppe SAGITTERIANS mit einer sehr heißen Version von Brassens als jamaikanischer Ska.

Und schließlich das hervorragende Bruno Granier Trio, das man nicht mehr vorstellen muss.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE