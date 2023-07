STAGE ARTISTIQUE : PASTEL Sète, 17 juillet 2023, Sète.

Sète,Hérault

Stages artistiques pour adultes et enfants à partir de 10 ans

(6 places par cours)

(matériaux fournis).

2023-07-17 15:00:00 fin : 2023-07-19 18:00:00. EUR.

Sète 34200 Hérault Occitanie



Art courses for adults and children from 10 years old

(6 places per course)

(materials provided)

Cursos de arte para adultos y niños a partir de 10 años

(6 plazas por curso)

(materiales proporcionados)

Künstlerische Praktika für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren

(6 Plätze pro Kurs)

(Materialien werden bereitgestellt)

Mise à jour le 2023-06-01 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE