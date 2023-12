Cet évènement est passé VISITE GUIDÉE : SÈTE HISTOIRE-LÀ Sète Catégories d’Évènement: Hérault

Sète
Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-07-04 10:00:00

Laissez-vous conter l'histoire de Sète au cours d'une visite guidée du quartier haut en passant par le vieux port.

Laissez-vous conter l’histoire de Sète au cours d’une visite guidée du quartier haut en passant par le vieux port.

Laissez-vous conter l’histoire de Sète au cours d’une visite guidée du quartier haut en passant par le vieux port.

Sur présentation d'un titre de transport liO Train du jour à l'office de tourisme directement, bénéficiez de tarifs préférentiels sur cette visite guidée.

Sète
34200
Hérault
Occitanie

