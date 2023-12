Cet évènement est passé VISITE COMMENTÉE DE SÈTE EN PETIT TRAIN ÉLECTRIQUE Sète Catégories d’Évènement: Hérault

Sète VISITE COMMENTÉE DE SÈTE EN PETIT TRAIN ÉLECTRIQUE Sète, 1 avril 2023, Sète. Sète Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-04-01

fin : 2023-11-05 Circuit touristique par excellence !

Visite commentée des ports de commerce et de pêche, les gares maritimes, les quais,et le centre ville. Circuit agréable qui vous fera découvrir les lieux les plus touristiques de la ville de Sète. ​Durée : 40 min

Départ : 31 Quai Général Durand (en bas de l’Office de Tourisme). ​CB à partir de 20¤.

Circuit touristique par excellence !

Visite commentée des ports de commerce et de pêche, les gares maritimes, les quais,et le centre ville. Circuit agréable qui vous fera découvrir les lieux les plus touristiques de la ville de Sète. ​Durée : 40 min

Départ : 31 Quai Général Durand (en bas de l’Office de Tourisme). ​CB à partir de 20¤

Circuit touristique par excellence !

Visite commentée des ports de commerce et de pêche, les gares maritimes, les quais,et le centre ville. Circuit agréable qui vous fera découvrir les lieux les plus touristiques de la ville de Sète. ​Durée : 40 min

Départ : 31 Quai Général Durand (en bas de l’Office de Tourisme). CB à partir de 20¤ EUR. Sète 34200 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-11-15 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Sète Autres Code postal 34200 Adresse Ville Sète Departement Hérault Lieu Ville Sète Latitude 43.39937 Longitude 3.69638 latitude longitude 43.39937;3.69638

Sète Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sete/