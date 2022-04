Set electro – Fêtes de Jeanne d’Arc Parvis du Théâtre d’Orléans, 7 mai 2022, Orléans.

Parvis du Théâtre d’Orléans, le samedi 7 mai à 23:00

Retour gagnant pour le Set Electro des Fêtes de Jeanne d’Arc, le 7 mai au soir à partir de 23h, sur le parvis du Théâtre d’Orléans. The Place to be pour vivre une nuit inoubliable. Le lauréat du Orléans DJ Cast viendra ambiancer le parvis du théâtre avant que Tony Romera, le DJ français et chouchou du public qui monte et a sorti l’an dernier son premier album « Introspection », ne vienne mettre le feu aux platines orléanaises. Un tour de magie électro que proposera ensuite à la perfection le néerlandais Oliver Heldens, DJ star parmi les remixeurs les plus prisés du marché. David Guetta, Katy Perry ou encore Calvin Harris ne tarissent pas d’éloge sur lui et ont multiplié les collaboration avec la star des platines. [[https://www.youtube.com/watch?v=uUV7SRnAcNs](https://www.youtube.com/watch?v=uUV7SRnAcNs)](https://www.youtube.com/watch?v=uUV7SRnAcNs) ### Pratique 23h-23h30 : Vainqueur du Orléans DJ Cast 23h30-0h30 : Tony Romera 0h30-1h30 : Oliver Heldens Les bouteilles en verre et l’alcool sont interdits dans tout le périmètre du concert. En application du plan Vigipirate, des contrôles seront effectués à l’entrée. L’accès pourra être refusé à toute personne ne se soumettant pas à cette formalité. [http://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/actualite/fdj_2018/FJA004.jpg](http://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/actualite/fdj_2018/FJA004.jpg) Aucune consigne n’étant installée sur site, les personnes détentrices des objets listés ci-dessus se verront refuser l’entrée du site.

Gratuit

Parvis du Théâtre d’Orléans boulevard Segelle, Orléans Orléans Loiret



